Ліга Саудівської Аравії спробує орендувати Мессі

Мессі може змінити клуб

Професійна ліга Саудівської Аравії зацікавлена у переїзді у свій чемпіонат нападника Інтера Маямі Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Diario Sport.

За даними джерела, саудити зроблять американцям пропозицію, яка стане стратегічним кроком із боку суверенного фонду країни.

У Саудівській Аравії, що їхня пропозиція може зацікавити Мессі, який минулого літа відхилив запропоновані Аль-Хілалем 400 мільйонів євро на рік. Річ у тім, що Інтер Маямі втратив шанси на вихід у плей-оф МЛС, тому для них сезон завершиться 22 жовтня, а новий розпочнеться лише наприкінці лютого наступного року. Саме на ці 4 місяці саудити та хочуть орендувати Мессі.

Раніше Барселона визначилася щодо можливого повернення Мессі.