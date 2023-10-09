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Барселона визначилася щодо можливого повернення Мессі

Ліонель Мессі не повернеться у Барселону
Сьогодні 19:40 506 0
Барселона визначилася щодо можливого повернення Мессі
Фото - Getty Images
#Барселона, #Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - football24.ua.

Нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі не повернеться у Барселону в січні.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Інтер Маямі втратив шанси на вихід у плей-оф МЛС. Різні джерела припускали, що через це нападник команди Ліонель Мессі може піти у короткострокову оренду в Барселону.

Однак іспанський клуб не планує повертати аргентинця. У Барселони немає можливості підписати Мессі, дотримуючись фінансового фейр-плею. Повідомляється, що пріоритетом "блаугранас" на зимове трансферне вікно є реєстрація нападника Вітора Роке – наразі він виступає за Атлетіко Паранаенсе.

Сам Мессі також не має наміру повертатися до Барселони. 

Раніше Мессі визначився з клубом, у якому завершить кар'єру.

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