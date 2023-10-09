Барселона визначилася щодо можливого повернення Мессі

Джерело - football24.ua.
Нападник Інтера Маямі Ліонель Мессі не повернеться у Барселону в січні.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Інтер Маямі втратив шанси на вихід у плей-оф МЛС. Різні джерела припускали, що через це нападник команди Ліонель Мессі може піти у короткострокову оренду в Барселону.
Однак іспанський клуб не планує повертати аргентинця. У Барселони немає можливості підписати Мессі, дотримуючись фінансового фейр-плею. Повідомляється, що пріоритетом "блаугранас" на зимове трансферне вікно є реєстрація нападника Вітора Роке – наразі він виступає за Атлетіко Паранаенсе.
Сам Мессі також не має наміру повертатися до Барселони.
Раніше Мессі визначився з клубом, у якому завершить кар'єру.