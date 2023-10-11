Магвайр: Ти не можеш грати на високому рівні без критики

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр вірить у свій прогрес.

Про це розповів сам футболіст.

"Можливо, останній рік або близького того не був таким, але попередні п'ять років я отримував багато схвальних відгуків.

Це футбол, і так він працює. Ти не можеш грати на високому рівні без критики. Такого не буває, тільки якщо ти найкращий у світі, а це, мабуть, Мессі та Роналду, але навіть їх критикують.

За останній рік про мене багато чого говорили. Для того, щоб про мене говорили, потрібно було пройти шлях до топового виконавця, що я і робив протягом попередніх п'яти років.

Останній рік все йшло не за планом, але я впевнений, що все повернеться на круги своя. Кар'єра – це довгий шлях. Багато злетів, багато падінь, можливо, це був невеликий сплеск", — сказав Магвайр.