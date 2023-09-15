Тен Гаг виступив на захист Магвайра

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг став на захист захисника Гаррі Магвайра.
Про це розповів сам нідерландський фахівець у коментарі ВВС.
"Я багато разів казав, що це неповажно, він на це не заслуговує. Гаррі - відмінний гравець і видав багато чудових матчів.
Він має блокувати критику, продовжуючи показувати добрі результати
Це невиправдано. Він мав чудову кар'єру, і в нього ще все попереду", – сказав тен Гаг.
У поточному сезоні на рахунку захисника збірної Англії лише один матч у рамках АПЛ.
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