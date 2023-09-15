Тен Гаг виступив на захист Магвайра

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг став на захист захисника Гаррі Магвайра.

Про це розповів сам нідерландський фахівець у коментарі ВВС.

"Я багато разів казав, що це неповажно, він на це не заслуговує. Гаррі - відмінний гравець і видав багато чудових матчів.

Він має блокувати критику, продовжуючи показувати добрі результати

Це невиправдано. Він мав чудову кар'єру, і в нього ще все попереду", – сказав тен Гаг.