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Тен Гаг виступив на захист Магвайра

Ерік тен Гаг прокоментував образи в адрес Гаррі Магвайра
Сьогодні 23:13 203 0
Тен Гаг виступив на захист Магвайра
Фото - Getty Images
#Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед, #Ерік тен Гаг

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг став на захист захисника Гаррі Магвайра.

Про це розповів сам нідерландський фахівець у коментарі ВВС.

"Я багато разів казав, що це неповажно, він на це не заслуговує. Гаррі - відмінний гравець і видав багато чудових матчів.

Він має блокувати критику, продовжуючи показувати добрі результати

Це невиправдано. Він мав чудову кар'єру, і в нього ще все попереду", – сказав тен Гаг.

У поточному сезоні на рахунку захисника збірної Англії лише один матч у рамках АПЛ.

Читайте: Магвайр: Впевнений, що зіграю багато матчів за Манчестер Юнайтед

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