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Ахметов: Шахтар і весь український футбол пройшли найважчий сезон у своїй історії

Президент Шахтаря підбив підсумки минулого сезону для донецького клубу
Сьогодні 10:42 276 0
Ахметов: Шахтар і весь український футбол пройшли найважчий сезон у своїй історії
#Рінат Ахметов, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Перемога Шахтаря в УПЛ сезону 2022/2023 завжди буде особливою для клубу.

Про це розповів президент "гірників" Рінат Ахметов.

"Шахтар і весь український футбол пройшли найважчий сезон у своїй історії. Сезон, який проводився в умовах війни, коли міста України були під нещадним вогнем агресора, а всі українці – під постійною загрозою. Сезон надзвичайно складний для клубів, команд, гравців і тренерів, але дуже потрібний українському футболу й українським уболівальникам.

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Ми мали дати українцям потужні та яскраві позитивні емоції. Ми мали показати, що не відчуваємо страху перед ворогом, що нас не залякати і не зламати, що, попри всі жахи війни, ми продовжуємо жити і грати у футбол. Я хочу подякувати всім клубам УПЛ за цей сезон. За те, що долали виклики й перешкоди, за те, що робили все можливе, щоб наш чемпіонат залишався сильним, конкурентним та цікавим для вболівальників.

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І, звісно, на окремі слова величезної подяки заслуговують Ігор Йовичевич і його тренерський штаб, усі футболісти нашої команди, медичний та адміністративний персонал. Тому що цього неймовірно напруженого, складного і виснажливого сезону Шахтар став чемпіоном України. Ці золоті нагороди завжди будуть особливими для клубу, мільйонів наших уболівальників, для мене особисто.

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Це золото є символом не тільки нашої перемоги в чемпіонаті, а й перемоги над викликами та обставинами, перемоги незламного українського духу і характеру, перемоги нашої безмежної віри та надії", - сказав Ахметов.

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