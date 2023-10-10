Зараз на сайті доступні тільки дві категорії квитків - по 595 та 714 євро

Джерело - Чемпіон.

Домашній матч Шахтаря проти Барселони в межах групового турніру Ліги чемпіонів відбудеться в Німеччині 7 листопада на 57-тисячній арені ФК Гамбург. За 4 тижні до початку гри на офіційному сайті продажу квитків доступні лише дві цінові категорії - по 595 євро (приблизно 23 800 грн) та 714 євро (28 560 грн) за квиток. Це місця на центральних секторах, які включають і хоспіталіті (харчування та напої). Причому зараз на сайті доступні лише 55 вiльних мiсць.

На більш дешеві категорії квитків, де ціна стартувала з 57 євро (2280 грн) квитки недоступні. Можливо, вони з’являться в продажу пізніше, адже важко уявити, що продані вже всі 57 000 квитків. Зараз дуже багато українців, які проживають в Німеччині (влада ФРН оцінює кількість українських біженців, які зараз мешкають в цій країні в 1,1 мільйона наших співвітчизників) і хочуть приїхати підтримати у Гамбурзі українську команду, не можуть собі цього дозволити саме через цінову політику щодо квитків. Вірніше, відсутності в продажу квитків більш дешевих цінових категорій.