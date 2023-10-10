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Стало відомо, коли Динамо планує провести свої три перенесені матчі УПЛ

Вчора 22:26 231 0
Стало відомо, коли Динамо планує провести свої три перенесені матчі УПЛ
#Динамо Київ

Джерело - Динамоманія.

Два із трьох своїх перенесених матчів в УПЛ Динамо планує провести цього року, а один доведеться перенести на весну 2024 року.

Про це повідомляє Динамоманія.

Динамо після 10 турів чемпіонату провело у чемпіонаті лише 7 матчів. 3 матчі киян було перенесено через участь команди у єврокубках.

Один із матчів клуб хоче провести 1 листопада, коли відбудуться матчі Кубка України, звідки команда Мірчі Луческу вже вилетіла.

Серед потенційних суперників - Металіст 1925 та Верес, які, як і кияни, вже вилетіли з Кубка. Ще Динамо має перенесений матч із Зорею.

Нагадаємо, що у турнірній таблиці Динамо зараз посідає 6-е місце, маючи в активі 15 очок після семи зіграних матчів.

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