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Туреччина підтримала заявку Саудівської Аравії на проведення ЧС-2034

ЧС-2034 може відбутися у Саудівській Аравії
Сьогодні 12:10 199 0
Туреччина підтримала заявку Саудівської Аравії на проведення ЧС-2034
Фото - Getty Images

Джерело - tribuna.com.

Турецька федерація футболу виступила із заявою щодо ініціативи Саудівської Аравії у 2034 році прийняти у себе чемпіон світу.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Туреччина підтримала подання заявки Саудівською Аравією, зокрема зазначивши, що ця країна володіє досвідом та пристрастю до цього виду спорту, які є необхідними для досягнення успіху у цій "складній та престижній справі".

Нагадаємо, що Саудівська Аравія також претендувала на ЧС-2030, але потім відкликала заявку.

ЧС-2030 натомість відбудеться одразу у 6 країнах на трьох різних континентах (Уругвай, Аргентина, Парагвай, Іспанія, Португалія та Марокко), а отже наступний турнір за рішенням ФІФА мають провести в Азії.

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