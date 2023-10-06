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Барселона взимку спробує повернути Мессі

Йдеться про короткострокову оренду
Сьогодні 12:39 232 0
Барселона взимку спробує повернути Мессі
Фото - gettyimages
#Барселона, #Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Барселона роздумує над поверненням нападника Інтера Маямі Ліонеля Мессі у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Інтер Маямі має обмаль шансів потрапити у плей-оф МЛС.У такому разі існує варіант переходу Ліонеля Мессі в Барселону вже у зимове трансферне вікно. Мова йде про короткострокову оренду на кілька місяців,

Барселона реально роздумує над таким варіантом. Каталонці розуміють, що 36-річний Мессі ризикує на кілька місяців залишитися без офіційних матчів, тому можуть спробувати повернути свою легенду бодай на короткий час.

Наразі контактів між обома клубами не було, але ситуація може змінитися вже найближчим часом. Останній матч регулярного сезону МЛС Інтер Маямі зіграє 22 жовтня.

Раніше Мессі визначився з клубом, у якому завершить кар'єру.

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