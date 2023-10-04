Мессі визначився з клубом, у якому завершить кар'єру

Стало відомо, де завершить професійну кар'єру Мессі

Нападник Ліонель Мессі ухвалив рішення щодо того, де він гратиме після завершення контракту з Інтер Маямі, який спливає в кінці 2025 року.

Про це повідомляє El Nacional.

Аргентинець після виступів у МЛС планує приєднатися до складу Ньюеллс Олд Бойз, за який Ліонель грав з 7 до 13 років. Саме з цього клубу він перейшов до Барселони, яка погодилася взяти на себе витрати на лікування футболіста.

У цьому сезоні на рахунку 36-річного Ліонеля Мессі 12 матчів за Інтер Маямі, у яких він відзначився 11 забитими м'ячами та 5 гольовими передачами. Лео допоміг клубу здобути перший трофей в історії – Кубок ліги.

Раніше повідомлялося, що Мессі хоче, щоб Модрич перейшов в Інтер Маямі.