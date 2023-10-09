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Баранка про телепул: Український футбол - хороший продукт

Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка прокоментував телепул
Сьогодні 14:52 187 0
Баранка про телепул: Український футбол - хороший продукт
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Tribuna.com.

Українська Прем'єр-ліга - це хороший продукт, через війну, що триває в Україні.

Про це розповів голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка.

"Я думаю, що особливо зараз український футбол – це хороший продукт, бо війна дає хорошу видимість. Я слухаю людей, італійців, з інших країн, що вони говорять про український футбол, що вони були б раді побачити футбольний матч з України, Шахтаря, Динамо чи іншого клубу. Я наведу найчіткіший приклад зі свого життя.

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10 років тому я почав працювати з Ла Лігою. Я працював над доброчесністю у Ла Лізі. Уперше, коли я приїхав зустрітися з [Хавʼєром] Тебасом, Ла Ліга не мала офісу. Вона була у ситуації, яку ви собі не уявляєте. Вони мали якийсь старий офіс у якійсь старій будівлі. Нагорі була якась квартира, а знизу вони мали офіс. І вони не мали пулу телевізійних прав.

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І можете уявити, як змінилася Ла Ліга після того, як в них зʼявився телепул і їм стало не начхати? Звісно, це інше, ми говоримо про різні продукти. Але поки не буде угоди щодо телевізійних прав, українському футболу буде неможливо рости. Це необхідна умова, щоб мати хороший продукт.

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Однаковий продукт для всіх, а не один на ютубі, один на одному сайті, один – ще на іншому. Тому що це буде великим поштовхом для росту українського футболу. Зараз угоди не досягають, бо мають зовсім різні інтереси. І через те, що ви не думаєте про майбутнє, ви думаєте лиш про сьогодні. Вони думають про завтрашній матч. Треба думати про майбутнє", - сказав Баранка.

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