Вересу загрожує дискваліфікація стадіону

Верес під загрозою умовної дискваліфікації стадіону через допуск глядачів

Верес знаходиться під загрозою умовної дискваліфікації стадіону.

Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков у випуску KDK.

Таке рішення може бути прийняте через те, що рівненський клуб допускав глядачів на трибуни під час воєнного стану.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ раніше покарав ЛНЗ, Оболонь та Полісся за присутність уболівальників на матчах УПЛ.

ЛНЗ за присутність вболівальників на матчі з Динамо оштрафовано на 150 000 гривень. Також черкаському клубу заборонили використовувати домашній стадіон на два матчі умовно.

Оболонь за повторне подібне порушення (цього разу у грі з Вересом) сплатить 15 000 гривень.

Полісся в матчі з Минаєм також порушило вимоги вже вдруге. Штраф - 25 000 гривень.

Отримані кошти УАФ перерахує на платформу United24.

Раніше Верес у більшості не зміг переграти ЛНЗ.