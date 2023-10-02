Вересу загрожує дискваліфікація стадіону

Джерело - tribuna.com.
Верес знаходиться під загрозою умовної дискваліфікації стадіону.
Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков у випуску KDK.
Таке рішення може бути прийняте через те, що рівненський клуб допускав глядачів на трибуни під час воєнного стану.
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ раніше покарав ЛНЗ, Оболонь та Полісся за присутність уболівальників на матчах УПЛ.
ЛНЗ за присутність вболівальників на матчі з Динамо оштрафовано на 150 000 гривень. Також черкаському клубу заборонили використовувати домашній стадіон на два матчі умовно.
Оболонь за повторне подібне порушення (цього разу у грі з Вересом) сплатить 15 000 гривень.
Полісся в матчі з Минаєм також порушило вимоги вже вдруге. Штраф - 25 000 гривень.
Отримані кошти УАФ перерахує на платформу United24.
Раніше Верес у більшості не зміг переграти ЛНЗ.