Вернидуб: Я просто не розумію, як можна поставити такий пенальті

Кривбас не реалізував свої моменти у матчі 9 туру УПЛ проти Руха.

Про це розповів тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"Це футбол. Десь ми не так виглядали, як завжди виглядаємо вдома. Десь ми поступились у швидкості, боротьбі, підборах. Це було видно. На жаль, кажу як є. У перші 20-25 хвилин вони краще виглядали. Але потім ми більш-менш отямились, почали проводити свої атаки, заробили 11-метровий, який реалізували.

Пішли на перерву з перевагою в рахунку – 1:0. А на початку другого тайму забивай ми свої моменти, все могло скластись по-іншому. Десь неточно віддали; там Хомченовський вирішив не бити, а віддавати пас… Потім непоганий момент був у Дібанго, якби віддав краще Задераці… Але не забили. Ми своє не забили.

А вони розіграли кутовий, потім пішла подача, підбір – Руніч непогано зловив мʼяча на ногу. Другий гол не хочеться і коментувати. На мою думку, пенальті там і близько не було. Я просто не розумію, як можна поставити такий пенальті. Бескоровайний був першим на мʼячі і просто його вибивав. Клімчук падає – арбітр ставить пенальті. Якщо є VAR на матчі, то цей арбітр на VAR повинен підказати, що треба перевірити.

Але вони його навіть не стали перевіряти. Ну, значить так треба було. Не хочеться більше на цю тему говорити. Важко. Вітаю "Рух" з перемогою. Ми сьогодні могли очолити таблицю, але не вдалось. Нічого страшного, уся боротьба попереду. Тепер будемо готуватись до Чорноморця, також непроста гра очікується. Був не наш день, можна так сказати", - відзначив Вернидуб.