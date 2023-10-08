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Оболонь у більшості здолала Металіст 1925 у 10 турі УПЛ

Харків'яни закінчували матч вдев'ятьох
Сьогодні 15:14 164 0
Оболонь у більшості здолала Металіст 1925 у 10 турі УПЛ
#Металіст 1925, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги київська Оболонь вдома здолала харківський Металіст 1925.

Матч завершився з рахунком 1:0. Харків'яни закінчували матч вдев'ятьох.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 8 жовтня

Оболонь - Металіст 1925 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 33 Краснопір

Склади команд:

Оболонь: Рибка, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Карась, Мороз, Дубко, Мединський (Нагієв, 90), Косовський, Суханов (Тарануха, 46), Краснопір

Запасні: Федорівський, Кичак, Чернов, Вовкун, Груша, Черненко, Слободян, Осман, Муха, Фатєєв

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Фарина, Курило, Червак, Габелок, Арі Моура (Русин Р., 46), Вачіберадзе (Бичек, 75), Сидоров (Юсов, 46), Дмитренко (Ткачук Є., 62), Борячук (Чирук, 75)

Запасні: Сидоренко, Потімков, Рудавський, Безуглий, Мартинюк, Абдуллаєв, Ткачук А

Попередження: Курило 9, Прокопенко 40, Суханов 45+3, Курило 60, Мороз 74, Дубко 76

Вилучення: Курило 60 (друга жовта), Мозіль 80

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