Рух та Минай не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Рух та Минай зіграли внічию в матчі 10-го туру УПЛ.
Зустріч завершилася з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 8 жовтня
Рух - Минай 0:0
Склади команд:
Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Плюман (Таллес, 56), Едсон (Пастух, 70), Сапуга, Соломон-Отабор (Руніч, 77), Климчук, Теслюк (Квасниця, 46).
Запасні: Паньків, Мисик, Довгий, Холод, Підгурський, Федор, Лях, Непейпієв.
Минай: Бандура, Булеза, Нємчанінов, Мельник, Солдат, Рогозинський (Ралюченко, 83), Кораблін, Вітенчук, Одарюк (Дмитрук, 67), Твердохліб, Гунічев (Вишневський, 73).
Запасні: Ольховий, Кемкін, Голуб, Ю. Кравчук, Ременяк, Демиденко, Гечев, Панасенко
Попередження: Рогозинський 23, Теслюк 31, Дмитрку 79, Кораблін 90+1
Напередодні Оболонь у більшості здолала Металіст.
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