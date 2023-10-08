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Рух та Минай не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ

Зустріч завершилася з рахунком 0:0
Сьогодні 16:52 164 0
Рух та Минай не визначили сильнішого в 10 турі УПЛ
#Минай, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух та Минай зіграли внічию в матчі 10-го туру УПЛ.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 8 жовтня

Рух - Минай 0:0

Склади команд:

Рух: Ледвій, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Плюман (Таллес, 56), Едсон (Пастух, 70), Сапуга, Соломон-Отабор (Руніч, 77), Климчук, Теслюк (Квасниця, 46).

Запасні: Паньків, Мисик, Довгий, Холод, Підгурський, Федор, Лях, Непейпієв.

Минай: Бандура, Булеза, Нємчанінов, Мельник, Солдат, Рогозинський (Ралюченко, 83), Кораблін, Вітенчук, Одарюк (Дмитрук, 67), Твердохліб, Гунічев (Вишневський, 73).

Запасні: Ольховий, Кемкін, Голуб, Ю. Кравчук, Ременяк, Демиденко, Гечев, Панасенко

Попередження: Рогозинський 23, Теслюк 31, Дмитрку 79, Кораблін 90+1

Напередодні Оболонь у більшості здолала Металіст.

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