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Ювентус взимку планує купити півзахисника МЮ

Санчо може змінити клуб
Сьогодні 12:03 210 0
Ювентус взимку планує купити півзахисника МЮ
#Манчестер Юнайтед, #Ювентус

Джерело - UA-футбол.

Ювентус зацікавився Джейдоном Санчо на тлі його конфлікту з Еріком тен Гагом.

Про це повідомляє The Sun.

Ювентус планує цим зимовим вікном взяти в оренду півзахисника МЮ за 60 млн фунтів стерлінгів з можливістю подальшого викупу.

В Ювентусі розраховують, що в разі оренди англійського футболіста червоні дияволи виплачуватимуть йому половину заробітної плати. Зазначається, що дортмундська Боруссія також хоче придбати Санчо, однак гравець не має бажання повертатися до Бундесліги, оскільки варіант із Ювентусом йому подобається більше.

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