Санчо залишається відстороненим у Манчестер Юнайтед

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо залишається відстороненим від команди.

Про це розповів головний тренер манкуніанців Ерік тен Гаг перед матчем з Брентфордом.

Санчо не потрапив у заявку на гру з Арсеналом декілька турів тому, після чого коуч розкритикував його роботу на тренуваннях.

🚨 Jadon Sancho remains unavailable for selection, confirms Erik ten Hag.



No substantial changes despite report seeing him arriving at Carrington. pic.twitter.com/nm1aqdbcL7