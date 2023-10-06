Санчо хоче повернутися у Боруссію

Джерело - sport.ua.
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо готовий залишити клуб у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє видання 90min.
Гравець хоче повернутися у свій колишній клуб – дортмундську Боруссію.
Нагадаємо з середини вересня Санчо відсторонено від командних тренувань через проблеми з дисципліною. Футболіст також не допущений до приміщень основної команди, включаючи роздягальні та їдальню. Джейдон змушений підтримувати форму із клубними тренерами на полях академії.
Причина конфлікту в тому, що футболіст дозволив собі різкі висловлювання на адресу Тен Гага, який дорікнув англійцю в непунктуальності. Джейдон пізніше вилучив свої висловлювання.
Раніше Манчестер Юнайтед підшукав заміну Санчо.