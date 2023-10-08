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Ротань: Не хочу коментувати рішення наших образливих арбітрів, але судять вони дуже погано

Сьогодні 14:39 276 0
Ротань: Не хочу коментувати рішення наших образливих арбітрів, але судять вони дуже погано
#ЛНЗ, #Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - UA-футбол.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань незадоволений роботою рефері Олександра Кальонова у матчі з ЛНЗ (0:0).

Про це заявив сам тренер.

"Було два різних тайми. Перший тайм був повністю за нами, а після перерви Олександрія не була тією командою, яку ми хочемо бачити. Через це маємо такий результат. Повинні прийняти цей результат таким, який він є, і дивитися далі.

Ми хотіли забити швидкий гол, ми хотіли з перших хвилин бути в грі, і в нас це вийшло. Не хочу коментувати рішення наших доблесних образливих арбітрів, але судять вони дуже погано, нічого не скажеш щодо цього.

Чи задоволений я футболістами, які вийшли на заміну? Звісно, що ні. Ми прагнули підсилити атаку, хотіли додати, але це тільки послабило нас", - сказав Ротань.

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