ЛНЗ та Олександрія розписали нульову нічию в 10 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
ЛНЗ та Олександрія розписали мирову в межах 10-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 7 жовтня
ЛНЗ - Олександрія 0:0
Склади команд:
ЛНЗ: Пеньков, Муравський, Ковальов (Рибалка, 83), Селін, Бойко, Олійник (Прядун, 68), Норенков, Стасюк, Хобленко (Тищенко, 83), Наумець (С.Шестаков, 46), Г.Пасіч
Запасні: Самойленко, Савін, Хамелюк, Копил, Банада, Насонов, Тарасенко, Дубовий
Олександрія: Єрмаков, А.Кравченко, Калітвінцев (Микитишин, 80), Шулянський (Джевані, 63), Логінов, Скорко, Мартинюк, Смирний, Шостак (Кулаковський, 87), Погорілий (Кулаков, 63), Михайленко (Ковалець, 63)
Запасні: Долгий, Ернандес, Андрейчук, Базаєв, Плакса, Безерра, Таран
Попередження: Логінов 20, Пасіч 38, Кравченко 54, Ковальов
Напередодні Дніпро-1 переграв Верес.
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