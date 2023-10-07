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ЛНЗ та Олександрія розписали нульову нічию в 10 турі УПЛ

Нульова нічия в матчі 10-го туру УПЛ
Сьогодні 18:32 101 0
ЛНЗ та Олександрія розписали нульову нічию в 10 турі УПЛ
#ЛНЗ, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ та Олександрія розписали мирову в межах 10-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 7 жовтня

ЛНЗ - Олександрія 0:0

Склади команд:

ЛНЗ: Пеньков, Муравський, Ковальов (Рибалка, 83), Селін, Бойко, Олійник (Прядун, 68), Норенков, Стасюк, Хобленко (Тищенко, 83), Наумець (С.Шестаков, 46), Г.Пасіч

Запасні: Самойленко, Савін, Хамелюк, Копил, Банада, Насонов, Тарасенко, Дубовий

Олександрія: Єрмаков, А.Кравченко, Калітвінцев (Микитишин, 80), Шулянський (Джевані, 63), Логінов, Скорко, Мартинюк, Смирний, Шостак (Кулаковський, 87), Погорілий (Кулаков, 63), Михайленко (Ковалець, 63)

Запасні: Долгий, Ернандес, Андрейчук, Базаєв, Плакса, Безерра, Таран

Попередження: Логінов 20, Пасіч 38, Кравченко 54, Ковальов

Напередодні Дніпро-1 переграв Верес.

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