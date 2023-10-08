У матчі 8 туру УПЛ з Олександрії гравці ЛНЗ мали всі шанси святкувати перемогу.

Про це заявив наставник черкаської команди Олег Дулуб.

"Позитив те, що ми здобули одне очко, негатив те, що ми в цій грі не перемогли. Тому що в нас були моменти. Ми вельми тяжко входили в цю гру. Гравці були психологічно виснаженими. Ми намагалися посилити гру в атаці, з цим повʼязана заміна Наумця в перерві. Нам вдалося посунути гру від своїх воріт і мати моменти.

Для мене це перший досвід такий - як готувати команду, коли ти не знаєш буде гра чи ні", - сказав Дулуб.