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Дніпро-1 переграв Верес у 10 турі УПЛ

Третя поспіль перемога СК Дніпро-1 у чемпіонаті України
Сьогодні 15:06 156 0
Дніпро-1 переграв Верес у 10 турі УПЛ
#Верес, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 обіграв Верес у матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги. 

Матч завершився з рахунком 2:0.

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 07 жовтня

СК Дніпро-1 - Верес 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Філіппов, 2:0 - 22 Вовченко (автогол)

Дніпро-1: 1.Волинець, 20.Горбунов (26.Каплієнко,60), 5.Сарапій, 39.Сваток (кап), 3.Адамюк, 17.Лєднєв (42.Пасіч,60), 22.Рубчинський (19.Вітіньо, 82), 18.Бабенко, 8.Піхальонок, 9.Гуцуляк (11.Мірошніченко,79) 7.Філіппов (34.Танчик,61)

Запасні: 12.Кінарейкін, 33.Юрчук, 4.Пуріта, 6.Горін, 30.Кравець, 28. Маркос Андре.

Верес: 44.Паст, 3.Вовченко, 5.Курко (кап), 9.Шестаков (14.Марусич, 46), 20.Яго, 29.Кучеров (23.Кучеренко,78), 39.Балан, 71.Гакман, 77.В.Шарай (15.Ковалюк,46), 88.Кухарук (25.С..Шарай.86), 95.Шевченко.

Запасні: 47.Б.Когут, 78.Коркодим, 2.Гагун, 6.Жуліо й, 10.Кльоц, 19.Хондак

Попередження: Шевченко (77), Сарапій (86).

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