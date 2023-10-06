Головне
Зоря мінімально переграла Брейдаблік у 2 турі Ліги конференцій
Вчора 21:40 820
Зоря перемогла Брейдаблік, Динамо Загреб Михайліченка поступився Баллкані: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:06 652
Ракув з Кочергіним поступився Штурму, Славія розгромила Шериф Коваля: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 356
Головний тренер збірної України з хокею пішов у відставку
Вчора 17:51 841
Стаховський: Бути українцем небезпечно, бо росіяни тебе вб’ють...
Вчора 17:35 729
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Вчора 12:14 34952
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Вчора 11:59 9434
Збірна України на тайбрейку поступилася Бразилії у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Вчора 10:40 927
Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї
Вчора 10:23 383
Ван Леувен: Зміни у тактиці призвели до голів
Вчора 08:37 1552 1
Прямі трансляції

Зоря перемогла Брейдаблік, Динамо Загреб Михайліченка поступився Баллкані: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів 2-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 00:06 652 0
Зоря перемогла Брейдаблік, Динамо Загреб Михайліченка поступився Баллкані: результати матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2-у туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій УЄФА
2 тур, 5 жовтня

Астана - Вікторія Пльзень 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Томасов, 1:1 - 54 Хори, 1:2 - 57 Калвах

Баллкані - Динамо Загреб 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Крюезіу, 2:0 - 83 Хаміді

Захисник Динамо Богдан Михайліченко вийшов у стартовому складі і був замінений на 79-й хвилині.

Бешикташ - Лугано 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Абубакар, 2:0 - 52 Абубакар, 2:1 - 83 Аліседа, 2:2 - 86 Владі, 2:3 - автогол Байї

Брейдаблік - Зоря 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 35 Горбач

Буде/Глімт - Брюгге 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Ванакен

Гент - Маккабі Тель-Авів 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Тіссудалі, 2:0 - 90+2 Тіссудалі (пен)

Клаксвік - Лілль 0:0

Олімпія Любляна - Слован Братислава 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Чаврич (пен)

Абердін - ГІК 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 59 Радулович, 1:1 - 79 Міовскі

АЗ Алкмар - Легія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Павлідіс

Астон Вілла - Зріньскі 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+4 Макгінн

Норшелланн - Лудогорець 7:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 2 Інтгартсен, 1:1 - 9 Вердон (пен), 2:1 - 11 Осман, 3:1 - 31 Тверсков, 4:1 - 33 Нюгрен, 5:1 - 68 автогол Сон, 6:1 - 74 Нюгрен, 7:1 - 86 Расмуссен

ПАОК - Айнтрахт Франкфурт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Живкович, 1:1 - 68 Мармуш, 2:1 - 90+2 Куліеракіс

Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Кінг, 0:2 - 81 Кінг, 1:2 - 88 Офорі

Фіорентина - Ференцварош 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Варга, 0:2 - 51 Сіссе, 1:2 - 67 Барак, 2:2 - 90+3 ІІконе

Чукарічкі - Генк 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Хейнен, 0:2 - 21 Пейнтсіл

Також цього дня відбулися матчі 2-го туру Ліги Європи.

Зазначимо, що на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі, продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 2-му турі Ліги чемпіонів драматично переграв Антверпен (3:2).

Коментарі ()
Популярне зараз
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 34952
Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака 2887
Вихід Кличка на бій з Повєткіним у Москві під Козацький марш Вихід Кличка на бій з Повєткіним у Москві під Козацький марш 2384
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 4321
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження 8497
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві 9434
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52032
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18449 3
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 34952
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 56695 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3032
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42029 1