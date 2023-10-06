Зоря перемогла Брейдаблік, Динамо Загреб Михайліченка поступився Баллкані: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів 2-го туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2-у туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій УЄФА

2 тур, 5 жовтня

Астана - Вікторія Пльзень 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Томасов, 1:1 - 54 Хори, 1:2 - 57 Калвах

Баллкані - Динамо Загреб 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Крюезіу, 2:0 - 83 Хаміді

Захисник Динамо Богдан Михайліченко вийшов у стартовому складі і був замінений на 79-й хвилині.

Бешикташ - Лугано 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Абубакар, 2:0 - 52 Абубакар, 2:1 - 83 Аліседа, 2:2 - 86 Владі, 2:3 - автогол Байї

Брейдаблік - Зоря 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 35 Горбач

Буде/Глімт - Брюгге 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Ванакен

Гент - Маккабі Тель-Авів 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Тіссудалі, 2:0 - 90+2 Тіссудалі (пен)

Клаксвік - Лілль 0:0

Олімпія Любляна - Слован Братислава 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Чаврич (пен)

Абердін - ГІК 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 59 Радулович, 1:1 - 79 Міовскі

АЗ Алкмар - Легія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Павлідіс

Астон Вілла - Зріньскі 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+4 Макгінн

Норшелланн - Лудогорець 7:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 2 Інтгартсен, 1:1 - 9 Вердон (пен), 2:1 - 11 Осман, 3:1 - 31 Тверсков, 4:1 - 33 Нюгрен, 5:1 - 68 автогол Сон, 6:1 - 74 Нюгрен, 7:1 - 86 Расмуссен

ПАОК - Айнтрахт Франкфурт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Живкович, 1:1 - 68 Мармуш, 2:1 - 90+2 Куліеракіс

Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Кінг, 0:2 - 81 Кінг, 1:2 - 88 Офорі

Фіорентина - Ференцварош 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Варга, 0:2 - 51 Сіссе, 1:2 - 67 Барак, 2:2 - 90+3 ІІконе

Чукарічкі - Генк 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Хейнен, 0:2 - 21 Пейнтсіл

Також цього дня відбулися матчі 2-го туру Ліги Європи.

Зазначимо, що на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі, продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 2-му турі Ліги чемпіонів драматично переграв Антверпен (3:2).