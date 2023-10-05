Аталанта обіграла Спортінг, Брайтон вирвав нічию у Марселя: результати матчів Ліги Європи

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Результати матчів 2-го туру групового етапу Ліги Європи
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#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5-го жовтня, відбулося 8 матчів у межах 2-го туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи УЄФА
2 тур, 5 жовтня

Арс - Рейнджерс 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Муссунда, 2:0 - 59 Бабіка, 2:1 - 70 Сіма

Бачка-Топола - Олімпіакос 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Масурас, 0:2 - 57 Поденсе, 1:2 - 63 Джаковац, 2:2 - 90 Пантович

Бетіс - Спарат 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 3 Бірманчевич, 1:1 - 9 Діао, 2:1 - 79 Іско

Марсель - Брайтон 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Мбемба, 2:0 - 20 Верету, 2:1 - 55 Гросс, 2:2 - 88 Педро (пен)

Раукв - Штурм Грац 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 24 Вік

Спортінг - Аталанта 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 33 Скальвіні, 0:2 - 43 Руджері, 1:2 - 76 Дьокереш (пен)

Фрайбург - Вест Гем 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Пакета, 1:1 - 49 Шаллай, 1:2 - 66 Агерд

АЕК - Аякс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Бергвейн (пен), 1:1 - 75 Віда

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі Європи:

  • 22:00. Вільярреал - Ренн
  • 22:00. Геккен - Карабах
  • 22:00. Ліверпуль - Рояль Уніон СЖ
  • 22:00. Маккабі Хайфа - Панатінаїкос
  • 22:00. Молде - Баєр Леверкузен
  • 22:00. Рома - Серветт
  • 22:00. Славія Прага - Шериф
  • 22:00. Тулуза - ЛАСК

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

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