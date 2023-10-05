Зоря перемогла Брейдаблік, Лілль та Клаксвік розписали мирову: результати матчів Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 2-у туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій УЄФА
2 тур, 5 жовтня
Астана - Вікторія Пльзень 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 51 Томасов, 1:1 - 54 Хори, 1:2 - 57 Калвах
Баллкані - Динамо Загреб 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Крюезіу, 2:0 - 83 Хаміді
Бешикташ - Лугано 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Абубакар, 2:0 - 52 Абубакар, 2:1 - 83 Аліседа, 2:2 - 86 Владі, 2:3 - автогол Байї
Брейдаблік - Зоря 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 35 Горбач
Буде/Глімт - Брюгге 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 20 Ванакен
Гент - Маккабі Тель-Авів 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Тіссудалі, 2:0 - 90+2 Тіссудалі (пен)
Клаксвік - Лілль 0:0
Олімпія Любляна - Слован Братислава 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 55 Чаврич (пен)
Сьогодні відбудуться ще матчі 2-го туру групового етапу Ліги конференцій:
- 22:00. Абердін - ГІК
- 22:00. АЗ Алкмар - Легія
- 22:00. Астон Вілла - Зріньскі
- 22:00. Норшелланн - Лудогорець
- 22:00. ПАОК - Айнтрахт Франкфурт
- 22:00. Спартак Трнава - Фенербахче
- 22:00. Фіорентина - Ференцварош
- 22:00. Чукарічкі - Генк
Також цього дня відбулися матчі 2-го туру Ліги Європи.
Зазначимо, що на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі, продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 2-му турі Ліги чемпіонів драматично переграв Антверпен (3:2).