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Зоря перемогла Брейдаблік, Лілль та Клаксвік розписали мирову: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів 2-го туру Ліги конференцій
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Зоря перемогла Брейдаблік, Лілль та Клаксвік розписали мирову: результати матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 2-у туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій УЄФА
2 тур, 5 жовтня

Астана - Вікторія Пльзень 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Томасов, 1:1 - 54 Хори, 1:2 - 57 Калвах

Баллкані - Динамо Загреб 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Крюезіу, 2:0 - 83 Хаміді

Бешикташ - Лугано 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Абубакар, 2:0 - 52 Абубакар, 2:1 - 83 Аліседа, 2:2 - 86 Владі, 2:3 - автогол Байї

Брейдаблік - Зоря 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 35 Горбач

Буде/Глімт - Брюгге 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 Ванакен

Гент - Маккабі Тель-Авів 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Тіссудалі, 2:0 - 90+2 Тіссудалі (пен)

Клаксвік - Лілль 0:0

Олімпія Любляна - Слован Братислава 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 55 Чаврич (пен)

Сьогодні відбудуться ще матчі 2-го туру групового етапу Ліги конференцій:

  • 22:00. Абердін - ГІК
  • 22:00. АЗ Алкмар - Легія
  • 22:00. Астон Вілла - Зріньскі
  • 22:00. Норшелланн - Лудогорець
  • 22:00. ПАОК - Айнтрахт Франкфурт
  • 22:00. Спартак Трнава - Фенербахче
  • 22:00. Фіорентина - Ференцварош
  • 22:00. Чукарічкі - Генк

Також цього дня відбулися матчі 2-го туру Ліги Європи.

Зазначимо, що на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі, продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 2-му турі Ліги чемпіонів драматично переграв Антверпен (3:2).

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