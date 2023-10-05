Вікторія Пльзень переграла Астану: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів 2-го туру Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У 2-у турі групового етапу Ліги конференцій відбулося 2 матчі.

Ліга конференцій УЄФА

2 тур, 5 жовтня

Астана - Вікторія Пльзень 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Томасов, 1:1 - 54 Хори, 1:2 - 57 Калвах

Сьогодні відбудуться ще матчі 2-го туру групового етапу Ліги конференцій:

19:45. Баллкані - Динамо Загреб

Баллкані - Динамо Загреб 19:45. Бешикташ - Лугано

Бешикташ - Лугано 19:45. Брейдаблік - Зоря

Брейдаблік - 19:45. Буде/Глімт - Брюгге

Буде/Глімт - Брюгге 19:45. Гент - Маккабі Тель-Авів

Гент - Маккабі Тель-Авів 19:45. Клаксвік - Лілль

Клаксвік - Лілль 19:45. Олімпія Любляна - Слован Братислава

Олімпія Любляна - Слован Братислава 22:00. Абердін - ГІК

Абердін - ГІК 22:00. АЗ Алкмар - Легія

АЗ Алкмар - Легія 22:00. Астон Вілла - Зріньскі

Астон Вілла - Зріньскі 22:00. Норшелланн - Лудогорець

Норшелланн - Лудогорець 22:00. ПАОК - Айнтрахт Франкфурт

ПАОК - Айнтрахт Франкфурт 22:00. Спартак Трнава - Фенербахче

Спартак Трнава - Фенербахче 22:00. Фіорентина - Ференцварош

Фіорентина - Ференцварош 22:00. Чукарічкі - Генк

Також цього дня відбудуться матчі 2-го туру Ліги Європи.

Зазначимо, що на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі, продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 2-му турі Ліги чемпіонів драматично переграв Антверпен (3:2).