Головне
Шахтар завдяки камбеку переміг Антверпен у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:39 2552
Головний тренер збірної України з хокею пішов у відставку
Сьогодні 17:51 433
Стаховський: Бути українцем небезпечно, бо росіяни тебе вб’ють...
Сьогодні 17:35 495
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Сьогодні 12:14 34550
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Сьогодні 11:59 9249
Збірна України на тайбрейку поступилася Бразилії у кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 10:40 761
Калініна поступилась Гарсії у третьому колі турніру WTA 1000 у Китаї
Сьогодні 10:23 329
Ван Леувен: Зміни у тактиці призвели до голів
Сьогодні 08:37 1379 1
Огляд матчів 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:22 1551
Зоря зіграє з Брейдабліком та інші матчі 2-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 01:10 832
Прямі трансляції

Вікторія Пльзень переграла Астану: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів 2-го туру Ліги конференцій
Сьогодні 19:30 205 0
Вікторія Пльзень переграла Астану: результати матчів Ліги конференцій
#Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

У 2-у турі групового етапу Ліги конференцій відбулося 2 матчі.

Ліга конференцій УЄФА
2 тур, 5 жовтня

Астана - Вікторія Пльзень 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Томасов, 1:1 - 54 Хори, 1:2 - 57 Калвах

Сьогодні відбудуться ще матчі 2-го туру групового етапу Ліги конференцій:

  • 19:45. Баллкані - Динамо Загреб
  • 19:45. Бешикташ - Лугано
  • 19:45. Брейдаблік - Зоря
  • 19:45. Буде/Глімт - Брюгге
  • 19:45. Гент - Маккабі Тель-Авів
  • 19:45. Клаксвік - Лілль
  • 19:45. Олімпія Любляна - Слован Братислава
  • 22:00. Абердін - ГІК
  • 22:00. АЗ Алкмар - Легія
  • 22:00. Астон Вілла - Зріньскі
  • 22:00. Норшелланн - Лудогорець
  • 22:00. ПАОК - Айнтрахт Франкфурт
  • 22:00. Спартак Трнава - Фенербахче
  • 22:00. Фіорентина - Ференцварош
  • 22:00. Чукарічкі - Генк

Також цього дня відбудуться матчі 2-го туру Ліги Європи.

Зазначимо, що на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі, продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 2-му турі Ліги чемпіонів драматично переграв Антверпен (3:2).

Коментарі ()
Популярне зараз
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 34550
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві 9249
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО 2851
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 4247
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження 8325
Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було Антверпен - Шахтар 2:3. Як це було 6467
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 56669 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43089
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89659 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11757 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 52015
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16389