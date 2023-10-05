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Зоря зіграє з Брейдабліком та інші матчі 2-го туру Ліги конференцій

Сьогодні 01:10 112 0
Зоря зіграє з Брейдабліком та інші матчі 2-го туру Ліги конференцій

5 жовтня відбудеться 16 матчів 2-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.

Луганська Зоря поїде до Ісландії для зустрічі з місцевим Брейдабліком. Свої ж домашні матчі в ЛК український клуб проводить у польському Любліні.

  • 17:30. Астана - Вікторія Пльзень
  • 19:45. Баллкані - Динамо Загреб
  • 19:45. Бешикташ - Лугано
  • 19:45. Брейдаблік - Зоря
  • 19:45. Буде/Глімт - Брюгге
  • 19:45. Гент - Маккабі Тель-Авів
  • 19:45. Клаксвік - Лілль
  • 19:45. Олімпія Любляна - Слован Братислава
  • 22:00. Абердін - ГІК
  • 22:00. АЗ Алкмар - Легія
  • 22:00. Астон Вілла - Зріньскі
  • 22:00. Норшелланн - Лудогорець
  • 22:00. ПАОК - Айнтрахт Франкфурт
  • 22:00. Спартак Трнава - Фенербахче
  • 22:00. Фіорентина - Ференцварош
  • 22:00. Чукарічкі - Генк

Також цього дня відбудуться матчі 2-го туру Ліги Європи.

Зазначимо, що на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі, продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 2-му турі Ліги чемпіонів драматично переграв Антверпен (3:2).

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