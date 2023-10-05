Зоря зіграє з Брейдабліком та інші матчі 2-го туру Ліги конференцій

5 жовтня відбудеться 16 матчів 2-го туру групового етапу Ліги конференцій-2023/24.
Луганська Зоря поїде до Ісландії для зустрічі з місцевим Брейдабліком. Свої ж домашні матчі в ЛК український клуб проводить у польському Любліні.
- 17:30. Астана - Вікторія Пльзень
- 19:45. Баллкані - Динамо Загреб
- 19:45. Бешикташ - Лугано
- 19:45. Брейдаблік - Зоря
- 19:45. Буде/Глімт - Брюгге
- 19:45. Гент - Маккабі Тель-Авів
- 19:45. Клаксвік - Лілль
- 19:45. Олімпія Любляна - Слован Братислава
- 22:00. Абердін - ГІК
- 22:00. АЗ Алкмар - Легія
- 22:00. Астон Вілла - Зріньскі
- 22:00. Норшелланн - Лудогорець
- 22:00. ПАОК - Айнтрахт Франкфурт
- 22:00. Спартак Трнава - Фенербахче
- 22:00. Фіорентина - Ференцварош
- 22:00. Чукарічкі - Генк
Також цього дня відбудуться матчі 2-го туру Ліги Європи.
Зазначимо, що на групових стадіях єврокубків залишилося дві українські команди. Крім Зорі, продовжує боротьбу донецький Шахтар, який у 2-му турі Ліги чемпіонів драматично переграв Антверпен (3:2).