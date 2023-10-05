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Марсель зіграє з Брайтоном, Спортінг прийме Аталанту: розклад 2-го туру Ліги Європи

Сьогодні 00:55 91 0
Марсель зіграє з Брайтоном, Спортінг прийме Аталанту: розклад 2-го туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

5 жовтня в Європі відбудуться матчі другого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24.

  • 19:45. Аріс - Рейнджерс
  • 19:45. Бачка-Топола - Олімпіакос Пірей
  • 19:45. Бетіс - Спарта Прага
  • 19:45. Марсель - Брайтон
  • 19:45. Ракув - Штурм Грац
  • 19:45. Спортінг - Аталанта
  • 19:45. Фрайбург - Вест Гем
  • 19:45. АЕК - Аякс
  • 22:00. Вільярреал - Ренн
  • 22:00. Геккен - Карабах
  • 22:00. Ліверпуль - Рояль Уніон СЖ
  • 22:00. Маккабі Хайфа - Панатінаїкос
  • 22:00. Молде - Баєр Леверкузен
  • 22:00. Рома - Серветт
  • 22:00. Славія Прага - Шериф
  • 22:00. Тулуза - ЛАСК

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

Також цього дня відбудуться матчі 2-го туру Ліги конференцій.

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