Марсель зіграє з Брайтоном, Спортінг прийме Аталанту: розклад 2-го туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
5 жовтня в Європі відбудуться матчі другого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24.
- 19:45. Аріс - Рейнджерс
- 19:45. Бачка-Топола - Олімпіакос Пірей
- 19:45. Бетіс - Спарта Прага
- 19:45. Марсель - Брайтон
- 19:45. Ракув - Штурм Грац
- 19:45. Спортінг - Аталанта
- 19:45. Фрайбург - Вест Гем
- 19:45. АЕК - Аякс
- 22:00. Вільярреал - Ренн
- 22:00. Геккен - Карабах
- 22:00. Ліверпуль - Рояль Уніон СЖ
- 22:00. Маккабі Хайфа - Панатінаїкос
- 22:00. Молде - Баєр Леверкузен
- 22:00. Рома - Серветт
- 22:00. Славія Прага - Шериф
- 22:00. Тулуза - ЛАСК
Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.
Також цього дня відбудуться матчі 2-го туру Ліги конференцій.