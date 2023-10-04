Шахтар може запросити Тудора на заміну головному тренеру ван Леувену

"Гірники" вийшли на зв'язок з 45-річним Тудором

Шахтар розглядає кандидатуру Ігора Тудора на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Sport.ua

"Гірники" вийшли на зв'язок з 45-річним Тудором, останнім клубом якого був Марсель.

Хорватський спеціаліст добре знає директора по футболу Шахтаря Даріо Срну. Також у Тудора хороші особисті відносини з агентом Вадимом Шаблієм.

Тудор залишився без роботи влітку 2023 року, коли покинув французький Марсель через проблеми із керівництвом клубу.

Повідомлялося, що на порядку денному у Шахтарі стоїть питання майбутнього ван Леувена.

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