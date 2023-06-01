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Тудор вирішив залишити Марсель

Тудор розірвав контракт з Марселем
Сьогодні 14:39 256 0
Тудор вирішив залишити Марсель
#Марсель, #Ігор Тудор

Джерело - football24.ua.

Марсель та головний тренер команди Ігор Тудор припинили співпрацю.

Про це повідомляє L'Équipe.

Тренер Марселя оголосив гравцям, що піде після останнього туру (матч з Аяччо 3 червня о 22:00). Ігор Тудор провів всього один рік по посаді наставника "біло-блакитних" і забезпечив їм участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Між президентом Пабло Лонгорією та тренером не було конфліктних ситуацій. Скоріш за все, 45-річний фахівець покидає Марсель через інтерес з боку Ювентуса, який бачить у ньому заміну Массіміліано Аллегрі.

Тудор очолив команду Руслана Маліновського перед сезоном 2022/23. Під його керівництвом команда фінішує третьою в чемпіонаті Франції та зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Марсель запропонував Тудору покращений контракт.

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