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На порядку денному у Шахтарі стоїть питання майбутнього ван Леувена

Журналіст розповів про майбутнє ван Леувена в Шахтарі
Сьогодні 19:38 197 0
На порядку денному у Шахтарі стоїть питання майбутнього ван Леувена

У Шахтарі мала відбутися нарада стосовно майбутнього головного тренера Патріка ван Леувена.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"З того, що знаю я - далеко не усі гравці команди прийняли нового тренера. Йові пацани любили. Їм подобався стиль футболу, вимоги до них. Зараз багатьом десь складно перелаштуватися, зрозуміти аргумент: "У нас у Зорі це працювало", тому що минулого сезону Шахтар став чемпіоном, а в очних матчах проти Зорі - у першому колі просто відпустили, у другому - катком переїхали, не залишився луганцям ані шансу.

Я не ганяюсь за інсайдами, але чув, що зараз на порядку денному у Шахтарі питання майбутнього ван Леувена дуже актуальне. Я акуратно кажу. У неділю там мала відбутися нарада стосовно майбутнього нідерландського тренера", - заявив Вацко.

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