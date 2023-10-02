На порядку денному у Шахтарі стоїть питання майбутнього ван Леувена

У Шахтарі мала відбутися нарада стосовно майбутнього головного тренера Патріка ван Леувена.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"З того, що знаю я - далеко не усі гравці команди прийняли нового тренера. Йові пацани любили. Їм подобався стиль футболу, вимоги до них. Зараз багатьом десь складно перелаштуватися, зрозуміти аргумент: "У нас у Зорі це працювало", тому що минулого сезону Шахтар став чемпіоном, а в очних матчах проти Зорі - у першому колі просто відпустили, у другому - катком переїхали, не залишився луганцям ані шансу.