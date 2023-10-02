На порядку денному у Шахтарі стоїть питання майбутнього ван Леувена

У Шахтарі мала відбутися нарада стосовно майбутнього головного тренера Патріка ван Леувена.
Про це розповів журналіст Віктор Вацко.
"З того, що знаю я - далеко не усі гравці команди прийняли нового тренера. Йові пацани любили. Їм подобався стиль футболу, вимоги до них. Зараз багатьом десь складно перелаштуватися, зрозуміти аргумент: "У нас у Зорі це працювало", тому що минулого сезону Шахтар став чемпіоном, а в очних матчах проти Зорі - у першому колі просто відпустили, у другому - катком переїхали, не залишився луганцям ані шансу.
Я не ганяюсь за інсайдами, але чув, що зараз на порядку денному у Шахтарі питання майбутнього ван Леувена дуже актуальне. Я акуратно кажу. У неділю там мала відбутися нарада стосовно майбутнього нідерландського тренера", - заявив Вацко.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!