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Огляд матчів 2 туру Ліги чемпіонів

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Огляд матчів 2 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

3 жовтня відбулося 8 матчів 2 туру Ліги чемпіонів-2023/24.

Огляд матчів 2 туру

Зальцбург (Австрія) - Реал Сосьєдад (Іспанія) 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 7 Оярсабаль, 0:2 - 27 Мендес

Уніон (Німеччина) - Брага (Португалія) 2:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 30 Бекер, 2:0 - 37 Бекер, 2:1 41 Ніакате, 2:2 - 51 Брума, 2:3 - 90+4 Кастру

Інтер (Італія) - Бенфіка (Португалія) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 62 Тюрюм

У складі Бенфіки увесь матч провів український голкіпер Анатолій Трубін.

Копенгаген (Данія) - Баварія (Німеччина) 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Лерагер, 1:2 - 67 Мусіала, 1:2 - 83 Тіль

Ланс (Франція) - Арсенал (Англія) 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 14 Жезус, 1:1 - 25 Томассон, 2:1 - 69 Вахі

Українець Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсенала і був замінений на 70-й хвилині.

Манчестер Юнайтед (Англія) - Галатасарай (Туреччина) 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 17 Гейлунд, 1:1 - 23 Заха, 2:1- 67 Гейлунд, 2:1 - 71 Актюркоглу, 2:3 - 81 Ікарді

Наполі (Італія) - Реал (Іспанія) 2:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 19 Естігор, 1:1 - 27 Жуніор, 1:2 - 34 Беллінгем, 2:2 - 54 Зелінський (пен), 2:3 - 78 Мерет (авт)

Український голкіпер Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.

ПСВ (Нідерланди) - Севілья (Іспанія) 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 68 Гудель, 1:1 - 86 Де Йонг (пен), 1:2 - 87 Ен Несірі, 2:2 - 90+5 Тезе

4 жовтня відбудуться ще 8 матчів, зокрема донецький Шахтар зіграє в Бельгії проти Антверпена.

Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів

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