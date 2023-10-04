Антверпен - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Антверпен - фаворит матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря за котируваннями букмекерів.

Перемогу чемпіонів Бельгії фахівці оцінюють коефіцієнтом 1,90. Перемогу українського клубу - 4,40. Нічия - 4,00.

Матч відбудеться в середу, 4 жовтня на Босейлстадіоні в Антверпені. Початок - о 19:45 за київським часом.

Плеєр із трансляцією

У турнірній таблиці команди ділять між собою 3-4 сходинки з нулем очок, поступаючись Барселоні та Порту, які мають по 3 бали.

Це буде перша очна зустріч цих команд.

Наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.