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Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:38 509 0
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів УЄФА-2023/24, груповий етап
2-й тур, група H
4 жовтня, 2023 рік. 19:45

Антверпен (Бельгія) - Шахтар Донецьк (Україна)
Босейлстадіон (Антверпен, Бельгія)
Головний арбітр - 
Трансляція - MEGOGO

Шахтар у матчі другого туру Ліги чемпіонів-2023/24 зіграє в гостях проти чемпіона Бельгії Антверпена. Матч відбудеться в середу, 4 жовтня, о 19:45 за київським часом.

Пряма трансляція на MEGOGO

Антверпен

Абсолютний дебютант, для якого гра проти Шахтаря стане лише другою в турнірі та першою на власному полі. У стартовому турі підопічні Марка ван Боммела зазнали розгромної поразки на Камп Ноу від Барселони (5:0).

Чинний чемпіон Бельгії пробився до групового етапу через кваліфікацію, здолавши в раунді плей-оф за сумою двох матчів грецький АЕК (1:0, 2:1).

В останній грі національної першості Антверпен втратив очки в гостях із Мехеленом (0:0). Команда посідає 6 сходинку в турнірній таблиці Ліги Жупіле, набравши 14 очок у 9 матчах. Причому "старі" не перемагають уже 5 матчі поспіль.

У лазареті команди знаходиться другий воротар Ортвін де Фольф, у якого травма пальця, давно травмовані захисники Бйорн Енгельс (ахіллове сухожилля) та Кобі Корбані. Останні 5 матчів пропустили захисник Сем Вайнс (забій) і півзахисник Якоб Ондрейка.

Шахтар

"Гірники" в першому турі вдома програли Порту (3:1).

В останньому матчі УПЛ підопічні ван Леувена несподівано поступилися вдома Ворсклі (1:2). Попри поразку, донеччани продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату, маючи в доробку 19 очок після 9 матчів.

Не допоможуть команді Лассіна Траоре, який через розрив сухожилля опинився поза заявкою на груповий етап, Валерій Бондар, який пропускає старт сезону через перелом ключиці, та Микола Матвієнко, який зазнав травми в матчах за збірну.

Турнірна таблиця групи H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 1 1 0 0 5-0 3
2  Порту 1 1 0 0 3-1 3
3  Шахтар 1 0 0 1 1-3 0
4  Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Історія зустрічей

Раніше команди не зустрічалися.

Пряма мова

Марк ван Боммел (головний тренер Антверпена):...

Патрік ван Леувен (головний тренер Шахтаря):...

Орієнтовні склади

Антверпен: Бюте, Батай, Арделвейрелд, Кулібалі, Вейндал, Кейта, Кейк, Вермелен, Еккеленкамп, Баліквіша, Янссен.

Шахтар: Різник, Конопля, Чигринський, Міроші, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Назарина, Сікан.

Цифри й факти

  • Антверпен уперше зіграє проти команди з України;
  • До цього сезону Антверпен брав участь у Кубку чемпіонів лише одного разу - в сезоні-1957/58 бельгійці програли Реалу (1:2);
  • Антверпен 5-й сезон поспіль грає у євротурнірі: участь у ЛЄ-2019/20 перервала 25-річну відсутність команди в континентальних змаганнях;
  • Поразка від Барселони в 1 турі стала другою за останні 11 матчів у єврокубках (6 перемог і 3 нічиї);
  • Домашній європейський рекорд Антверпена: 16 перемог, 7 нічиїх і 11 поразок; вони виграли чотири та програли чотири з останніх дев'яти матчів.
  • Шахтар провів 14 матчів проти команд із Бельгії: 8 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка (різниця м'ячів - 31:14). У гостях - 4 перемоги, 2 нічиї й 1 поразка;
  • Востаннє Шахтар зустрічався з бельгійським суперником у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2021/22, двічі обігравши Генк із рахунком 2:1 на шляху до групового етапу;
  • Шахтар також здобув перемогу в чотирьох останніх поїздках до Бельгії, де єдиною поразкою став перший візит (і перша гра проти бельгійського клубу) - поразка з рахунком 0:1 від Брюгге в розіграші Кубка володарів кубків УЄФА-1995/96;
  • Чемпіон України виграв лише один з останніх 14 матчів групового етапу Ліги чемпіонів (6 нічиїх і 7 поразок). Перемога минулого сезону над Лейпцигом - їхній єдиний успіх за останні вісім матчів на виїзді (2 нічиї й 5 поразок);
  • Гравець Шахтаря Єгор Назарина провів за Антверпен 18 матчів у всіх турнірах із січня 2018 року до вересня 2019 року.

Прогноз букмекерів

  • Перемога Антверпена - 1,83
  • Нічия - 4,1
  • Перемога Шахтаря - 4,3

Прогноз чемпіона

Нічия - 1:1

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