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Антверпен - Шахтар: онлайн-трансляція
#Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 2 турі Ліги чемпіонів-2023/24 зіграє виїзний матч проти чемпіона Бельгії Антверпена.

Гра відбудеться в середу, 4 жовтня, о 19:45 за київським часом на Босейлстадіоні.

Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Слідкуйте онлайн за матчем Антверпен - Шахтар в нашій текстовій трансляції, яка розпочнеться о 19:30 у цій новині.

В іншому матчі квартету H Порту прийматиме Барселону.

У першому турі "гірники" вдома поступилися Порту (1:3), а Антверпен на власному полі зазнав розгромної поразки від Барселони (5:0).

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Цифри й факти про матч

  • Антверпен уперше зіграє проти команди з України;
  • До цього сезону Антверпен брав участь у Кубку чемпіонів лише одного разу - в сезоні-1957/58 бельгійці програли Реалу (1:2);
  • Антверпен 5-й сезон поспіль грає у євротурнірі: участь у ЛЄ-2019/20 перервала 25-річну відсутність команди в континентальних змаганнях;
  • Поразка від Барселони в 1 турі стала другою за останні 11 матчів у єврокубках (6 перемог і 3 нічиї);
  • Домашній європейський рекорд Антверпена: 16 перемог, 7 нічиїх і 11 поразок; вони виграли чотири та програли чотири з останніх дев'яти матчів.
  • Шахтар провів 14 матчів проти команд із Бельгії: 8 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка (різниця м'ячів - 31:14). У гостях - 4 перемоги, 2 нічиї й 1 поразка;
  • Востаннє Шахтар зустрічався з бельгійським суперником у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2021/22, двічі обігравши Генк із рахунком 2:1 на шляху до групового етапу;
  • Шахтар також здобув перемогу в чотирьох останніх поїздках до Бельгії, де єдиною поразкою став перший візит (і перша гра проти бельгійського клубу) - поразка з рахунком 0:1 від Брюгге в розіграші Кубка володарів кубків УЄФА-1995/96;
  • Чемпіон України виграв лише один з останніх 14 матчів групового етапу Ліги чемпіонів (6 нічиїх і 7 поразок). Перемога минулого сезону над Лейпцигом - їхній єдиний успіх за останні вісім матчів на виїзді (2 нічиї й 5 поразок);
  • Гравець Шахтаря Єгор Назарина провів за Антверпен 18 матчів у всіх турнірах із січня 2018 року до вересня 2019 року.

Турнірна таблиця групи H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 1 1 0 0 5-0 3
2  Порту 1 1 0 0 3-1 3
3  Шахтар 1 0 0 1 1-3 0
4  Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів

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