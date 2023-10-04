Антверпен - Шахтар: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у 2 турі Ліги чемпіонів-2023/24 зіграє виїзний матч проти чемпіона Бельгії Антверпена.

Гра відбудеться в середу, 4 жовтня, о 19:45 за київським часом на Босейлстадіоні.

Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Слідкуйте онлайн за матчем Антверпен - Шахтар в нашій текстовій трансляції, яка розпочнеться о 19:30 у цій новині.

В іншому матчі квартету H Порту прийматиме Барселону.

У першому турі "гірники" вдома поступилися Порту (1:3), а Антверпен на власному полі зазнав розгромної поразки від Барселони (5:0).

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Цифри й факти про матч

Антверпен уперше зіграє проти команди з України;

До цього сезону Антверпен брав участь у Кубку чемпіонів лише одного разу - в сезоні-1957/58 бельгійці програли Реалу (1:2);

Антверпен 5-й сезон поспіль грає у євротурнірі: участь у ЛЄ-2019/20 перервала 25-річну відсутність команди в континентальних змаганнях;

Поразка від Барселони в 1 турі стала другою за останні 11 матчів у єврокубках (6 перемог і 3 нічиї);

Домашній європейський рекорд Антверпена: 16 перемог, 7 нічиїх і 11 поразок; вони виграли чотири та програли чотири з останніх дев'яти матчів.

Шахтар провів 14 матчів проти команд із Бельгії: 8 перемог, 5 нічиїх і 1 поразка (різниця м'ячів - 31:14). У гостях - 4 перемоги, 2 нічиї й 1 поразка;

Востаннє Шахтар зустрічався з бельгійським суперником у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2021/22, двічі обігравши Генк із рахунком 2:1 на шляху до групового етапу;

Шахтар також здобув перемогу в чотирьох останніх поїздках до Бельгії, де єдиною поразкою став перший візит (і перша гра проти бельгійського клубу) - поразка з рахунком 0:1 від Брюгге в розіграші Кубка володарів кубків УЄФА-1995/96;

Чемпіон України виграв лише один з останніх 14 матчів групового етапу Ліги чемпіонів (6 нічиїх і 7 поразок). Перемога минулого сезону над Лейпцигом - їхній єдиний успіх за останні вісім матчів на виїзді (2 нічиї й 5 поразок);

Гравець Шахтаря Єгор Назарина провів за Антверпен 18 матчів у всіх турнірах із січня 2018 року до вересня 2019 року.

Турнірна таблиця групи H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 1 1 0 0 5-0 3 2 Порту 1 1 0 0 3-1 3 3 Шахтар 1 0 0 1 1-3 0 4 Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів