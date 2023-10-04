Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти бельгійського Антверпена.

Матч відбудеться в середу, 4 жовтня, о 19:45 за київським часом.

Дивитися онлайн матч можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Плеєр із трансляцією

Також пряма трансляція буде доступною в сервісі Volia TV.

У першому турі "гірники" вдома поступилися Порту (1:3), а Антверпен на власному полі зазнав розгромної поразки від Барселони (5:0).

Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів

В іншому матчі квартету H Порту прийматиме Барселону.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Барселона 1 1 0 0 5-0 3 2 Порту 1 1 0 0 3-1 3 3 Шахтар 1 0 0 1 1-3 0 4 Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн