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Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:30 1760 0
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
#Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти бельгійського Антверпена.

Матч відбудеться в середу, 4 жовтня, о 19:45 за київським часом.

Дивитися онлайн матч можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Плеєр із трансляцією

Також пряма трансляція буде доступною в сервісі Volia TV.

У першому турі "гірники" вдома поступилися Порту (1:3), а Антверпен на власному полі зазнав розгромної поразки від Барселони (5:0).

Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів

В іншому матчі квартету H Порту прийматиме Барселону.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 1 1 0 0 5-0 3
2  Порту 1 1 0 0 3-1 3
3  Шахтар 1 0 0 1 1-3 0
4  Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

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