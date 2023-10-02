Вацко: Є компанія, яка хоче придбати Чорноморець

На купівлю одеського Чорноморця є неназваний претендент.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"З фінансуванням клубу я не чув, щоб були проблеми. Я чув навпаки, що є компанія, яка хоче придбати Чорноморець, але нинішні власники клуб не продають.

Тому, я думаю, що з фінансової точки зору може говорити про те, що у Чорноморця хороші перспективи. Якщо не будуть давати собі раду нинішні власники, то ще раз повторю, що бажання придбати клуб, попит на клуб є", - сказав Вацко.