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Вацко: Є компанія, яка хоче придбати Чорноморець

Сьогодні 22:22 205 0
Вацко: Є компанія, яка хоче придбати Чорноморець

На купівлю одеського Чорноморця є неназваний претендент.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

"З фінансуванням клубу я не чув, щоб були проблеми. Я чув навпаки, що є компанія, яка хоче придбати Чорноморець, але нинішні власники клуб не продають.

Тому, я думаю, що з фінансової точки зору може говорити про те, що у Чорноморця хороші перспективи. Якщо не будуть давати собі раду нинішні власники, то ще раз повторю, що бажання придбати клуб, попит на клуб є", - сказав Вацко.

Протягом вересня було заарештовано двох власників одеського клубу Бориса Кауфмана та Алекс Борухович.

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