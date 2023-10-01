Головне
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло
Сьогодні 08:19 1952
NAVI перемогли Monte на шляху до фіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 10:42 150
Калініна обіграла 8-у ракетку світу Вондроушову на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 09:50 477
Росіянин Гассієв поступився Валліну роздільним рішенням суддів
Сьогодні 09:30 390
Збірна України поступилася Кубі на старті кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:44 900
Канело впевнено переміг Чарло рішенням суддів
Сьогодні 08:35 380
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 2611 1
Шахтар може звільнити ван Леувена
Вчора 22:37 1439
Тоттенгем дотиснув Ліверпуль, Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону: результати 7 туру АПЛ
Вчора 21:38 1193
Зоря зіграла внічию із Чорноморцем у 9 турі УПЛ
Вчора 20:55 349
Прямі трансляції

Григорчук про нічию із Зорею: Таку команду дуже нелегко обіграти

Тренер Чорноморця прокоментував нічию із Зорею
Сьогодні 10:24 298 0
Григорчук про нічию із Зорею: Таку команду дуже нелегко обіграти
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Роман Григорчук, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

Зоря створила більше моментів біля воріт Чорноморця у матчі 9-го туру УПЛ (0:0).

Про це заявив тренер одеситів Роман Григорчук

"Погано те, що не вдалося виграти. Однак ми грали проти сильної команди. У її складі відмінні, сильні футболісти. Це одна з найшвидших команд у нашій лізі. З ними непросто. Таку команду дуже нелегко обіграти. Можливо, було більше наших спроб грати лівим флангом, але не бачу в цьому ні поганого, ні хорошого.

  Чорноморець - Зоря 0:0: огляд матчу УПЛ

Ми граємо по ситуації, залежно від того, як грає суперник. Треба шукати прогалини в обороні й цим користуватися. Треба визнати, що біля наших воріт створювалось більше моментів. Зоря мала гольові нагоди, коли Варакута виручав", - сказав Григорчук.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО 2682
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги 2611 1
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ 1707
Гаттузо у перші дні роботи в Марселі бив своїх підопічних на тренуваннях Гаттузо у перші дні роботи в Марселі бив своїх підопічних на тренуваннях 1444
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло 1952
Шахтар може звільнити ван Леувена Шахтар може звільнити ван Леувена 1439
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11702 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89551 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16912 6
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93885
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324142 9
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30517