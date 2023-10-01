Григорчук про нічию із Зорею: Таку команду дуже нелегко обіграти

Джерело - Чемпіон.
Зоря створила більше моментів біля воріт Чорноморця у матчі 9-го туру УПЛ (0:0).
Про це заявив тренер одеситів Роман Григорчук
"Погано те, що не вдалося виграти. Однак ми грали проти сильної команди. У її складі відмінні, сильні футболісти. Це одна з найшвидших команд у нашій лізі. З ними непросто. Таку команду дуже нелегко обіграти. Можливо, було більше наших спроб грати лівим флангом, але не бачу в цьому ні поганого, ні хорошого.
Чорноморець - Зоря 0:0: огляд матчу УПЛ
Ми граємо по ситуації, залежно від того, як грає суперник. Треба шукати прогалини в обороні й цим користуватися. Треба визнати, що біля наших воріт створювалось більше моментів. Зоря мала гольові нагоди, коли Варакута виручав", - сказав Григорчук.
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