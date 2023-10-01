Григорчук про нічию із Зорею: Таку команду дуже нелегко обіграти

Зоря створила більше моментів біля воріт Чорноморця у матчі 9-го туру УПЛ (0:0).

Про це заявив тренер одеситів Роман Григорчук

"Погано те, що не вдалося виграти. Однак ми грали проти сильної команди. У її складі відмінні, сильні футболісти. Це одна з найшвидших команд у нашій лізі. З ними непросто. Таку команду дуже нелегко обіграти. Можливо, було більше наших спроб грати лівим флангом, але не бачу в цьому ні поганого, ні хорошого.