Власнику Чорноморця Кауфману підвищили заставу

Джерело - Слово і діло.
Власник Чорноморця та бізнесмен Борис Кауфман порушив правила процесуального процесу у справу про злочин організацію в Одесі.
Про це повідомляє Слово і діло.
Вищий антикорупційний суд через це збільшив Кауфману заставу зі 129 мільйонів гривень до 159.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до суду клопотання щодо стягнення усієї суми застави у дохід держави та збільшення її через порушення правил процесуального обов'язку.
Нагадаємо, у Чорноморця не повинно виникнути проблем через арешт власників клубу.
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