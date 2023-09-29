Власнику Чорноморця Кауфману підвищили заставу

Кауфман порушив правила процесуального процесу

Джерело - Слово і діло.

Власник Чорноморця та бізнесмен Борис Кауфман порушив правила процесуального процесу у справу про злочин організацію в Одесі.

Про це повідомляє Слово і діло.

Вищий антикорупційний суд через це збільшив Кауфману заставу зі 129 мільйонів гривень до 159.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до суду клопотання щодо стягнення усієї суми застави у дохід держави та збільшення її через порушення правил процесуального обов'язку.

Нагадаємо, у Чорноморця не повинно виникнути проблем через арешт власників клубу.

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