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Власнику Чорноморця Кауфману підвищили заставу

Кауфман порушив правила процесуального процесу
Сьогодні 15:58 198 0
Власнику Чорноморця Кауфману підвищили заставу
#Чорноморець, #Борис Кауфман

Джерело - Слово і діло.

Власник Чорноморця та бізнесмен Борис Кауфман порушив правила процесуального процесу у справу про злочин організацію в Одесі.

Про це повідомляє Слово і діло.

Вищий антикорупційний суд через це збільшив Кауфману заставу зі 129 мільйонів гривень до 159.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до суду клопотання щодо стягнення усієї суми застави у дохід держави та збільшення її через порушення правил процесуального обов'язку.

Нагадаємо, у Чорноморця не повинно виникнути проблем через арешт власників клубу.

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