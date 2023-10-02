Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Шахтар у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти бельгійського Антверпена.
Матч відбудеться в середу, 4 жовтня, о 19:45 за київським часом.
Дивитися онлайн матч можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".
Плеєр із трансляцією
Також пряма трансляція буде доступною в сервісі Volia TV.
У першому турі "гірники" вдома поступилися Порту (1:3), а Антверпен на власному полі зазнав розгромної поразки від Барселони (5:0).
Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів
В іншому матчі квартету H Порту прийматиме Барселону.
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Порту
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Шахтар
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|4
|Антверпен
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн