Головне
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло
Сьогодні 08:19 2446
Колос зіграв внічию з Поліссям у 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 106
Рух здобув вольову перемогу над Кривбасом у 9 турі УПЛ
Сьогодні 17:32 396
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:19 207
Минай поступився Оболоні у 9 турі УПЛ
Сьогодні 15:11 414
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні
Сьогодні 15:03 13283
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 14:44 12738
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ
Сьогодні 14:25 23419
NAVI перемогли Monte на шляху до фіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 10:42 390
Калініна обіграла 8-у ракетку світу Вондроушову на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 09:50 923
Прямі трансляції

Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 17:19 207 0
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
#Антверпен, #Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти бельгійського Антверпена.

Матч відбудеться в середу, 4 жовтня, о 19:45 за київським часом.

Дивитися онлайн матч можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Плеєр із трансляцією

Також пряма трансляція буде доступною в сервісі Volia TV.

У першому турі "гірники" вдома поступилися Порту (1:3), а Антверпен на власному полі зазнав розгромної поразки від Барселони (5:0).

Огляд матчів першого туру Ліги чемпіонів

В іншому матчі квартету H Порту прийматиме Барселону.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Барселона 1 1 0 0 5-0 3
2  Порту 1 1 0 0 3-1 3
3  Шахтар 1 0 0 1 1-3 0
4  Антверпен 1 0 0 1 0-5 0

Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Коментарі ()
Популярне зараз
Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні Може, Ломаченко вже штурмує військомат. Спортивний журналіст вже більше року на війні 13283
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 18802
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 23811
Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ Шукав гранату, щоб не потрапити в полон. Експрезидент Федерації баскетболу Києва воює в десантно-штурмових військах ЗСУ 23419
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 12738
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15568
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 41973 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300934
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324144 9
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23290 1
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18429 3
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31963