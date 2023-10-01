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﻿Чорноморець - Зоря 0:0: огляд матчу УПЛ

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﻿Чорноморець - Зоря 0:0: огляд матчу УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги Чорноморець вдома зіграв внічию із Зорею.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 30 вересня

Чорноморець - Зоря 0:0

Стартові склади:

Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Дада, Шпорн, Штогрін, Ієде, Вакула

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Антюх, Мишньов, Нагнойний, Яцик, Горбач, Герреро

Раніше Шахтар поступився Ворсклі, а Верес зіграв внічию з ЛНЗ.

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