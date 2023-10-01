Джерело - Чемпіон.
У матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги Чорноморець вдома зіграв внічию із Зорею.
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 30 вересня
Стартові склади:
Чорноморець: Варакута, Єрмаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильєв, Дада, Шпорн, Штогрін, Ієде, Вакула
Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Вантух, Кирюханцев, Антюх, Мишньов, Нагнойний, Яцик, Горбач, Герреро
Раніше Шахтар поступився Ворсклі, а Верес зіграв внічию з ЛНЗ.
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