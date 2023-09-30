Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь полтаського клубу.
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 30 вересня
Шахтар - Ворскла 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Скляр, 1:1 - 57 Зубков, 1:2 - 72 Нестеренко
Попередження: Степаненко (59)
Шахтар: Різник, Степаненко (Назарина, 63), Чигринський (Ракіцький, 46), Азаров (Келсі, 82), Міроші, Бондаренко, Гочолеішвілі, Зубков, Кащук (Швед, 70), Судаков (Криськів, 63) Сікан.
Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Крупський, Степанюк, Павлюк, Якубу (Черниш, 79), Нестеренко, Челядін, Кане, Хрипчук.
Раніше Верес зіграв внічию з ЛНЗ.