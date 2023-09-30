Головне
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 273
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
Сьогодні 19:18 112
Верес зіграв внічию з ЛНЗ у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 199
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
Сьогодні 12:21 2219
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 11:50 860
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення
Сьогодні 10:18 1629
Канело та Чарло показали однакову вагу напередодні бою
Сьогодні 09:35 255
Гвоздик та Родрігес пройшли церемонію зважування напередодні бою
Сьогодні 08:52 513
Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії
Сьогодні 08:33 1532
Ф’юрі підтвердив бій з Усиком
Вчора 18:53 1667
Прямі трансляції

Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ

Ворскла несподівано обіграла Шахтар
Сьогодні 18:52 274 0
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ
#Шахтар, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь полтаського клубу.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 30 вересня

Шахтар - Ворскла 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Скляр, 1:1 - 57 Зубков, 1:2 - 72 Нестеренко

Попередження: Степаненко (59)

Шахтар: Різник, Степаненко (Назарина, 63), Чигринський (Ракіцький, 46), Азаров (Келсі, 82), Міроші, Бондаренко, Гочолеішвілі, Зубков, Кащук (Швед, 70), Судаков (Криськів, 63) Сікан.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Крупський, Степанюк, Павлюк, Якубу (Черниш, 79), Нестеренко, Челядін, Кане, Хрипчук.

Раніше Верес зіграв внічию з ЛНЗ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі звернувся до Усика після підписання контракту на бій Ф'юрі звернувся до Усика після підписання контракту на бій 3155
Усик: Готовий битися Усик: Готовий битися 1398
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення 1629
Тайсон: Нганну в бою з Ф'юрі може створити найбільшу сенсацію в історії спорту Тайсон: Нганну в бою з Ф'юрі може створити найбільшу сенсацію в історії спорту 1239
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО 2219
Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії 1532
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118959
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12840
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43007
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11697 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49377
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23275