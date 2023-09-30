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Верес зіграв внічию з ЛНЗ у 9 турі УПЛ

Матч завершився внічию
Сьогодні 16:59 67 0
Верес зіграв внічию з ЛНЗ у 9 турі УПЛ
#Верес, #ЛНЗ Черкаси, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру УПЛ рівненський Верес вдома зіграв внічию з ЛНЗ.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Відзначимо, що ЛНЗ із 51-ї хвилини грав у меншості - арбітр вилучив захисника Максима Лопирьонока.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 30 вересня

Верес - ЛНЗ 0:0

Попередження: Шарай, 21 – Калюжний, 18, Пасіч, 78

Вилучення: Лопирьонок, 51 (грубый фол)

Верес: Паст – Шевченко, Курко, Кучеренко, Вовченко – С. Шарай (Світюха, 72), Кухарук (Яго, 63), Кучеров, Балан (Гакман, 46) – Марусич (В. Шарай, 71), Гайдучик.

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Селін, Калюжний, Лопирьонок, Стасюк – Олійник, Бойко – Пасіч (Тарасенко, 90+5), Прядун, Наумець (С. Шестаков, 67).

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