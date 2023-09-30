Головне
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ
Сьогодні 18:52 937
Шахтар може звільнити ван Леувена
Сьогодні 22:37 226
Тоттенгем дотиснув Ліверпуль, Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону: результати 7 туру АПЛ
Сьогодні 21:38 631
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком: результати 8 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:29 1015
Зоря зіграла внічию із Чорноморцем у 9 турі УПЛ
Сьогодні 20:55 185
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
Сьогодні 20:11 1610
Епіцентр зіграв внічию з Металістом, Буковина дотиснула Ниву: результати 10 туру Першої ліги
Сьогодні 17:27 300
Верес зіграв внічию з ЛНЗ у 9 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 304
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
Сьогодні 12:21 2886
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 11:50 1210
Прямі трансляції

Шахтар може звільнити ван Леувена

Доля ван Леувена може бути вирішена сьогодні ввечері
Сьогодні 22:37 226 0
Шахтар може звільнити ван Леувена
#Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен опинився під загрозою відставки після поразки Шахтаря від Ворскли в 9-му турі УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Актуально: Шахтар - Ворскла 1:2: огляд матчу

Остаточне рішення може бути ухвалено президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим після консультацій з топменеджерами клубу вже сьогодні ввечері.

Нагадаємо, що "гірники" не вигравали вже у двох поспіль поєдинках чемпіонату України – нічия з Рухом та поразка від Ворскли. Шахтар програв і Порту в стартовому турі Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії 1672
Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну Кличко: Я не готовий померти за країну, я готовий жити за країну 1525
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО 1610
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні 1210
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО 2886
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення 1733
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324138 9
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62068
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154347 7
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18426 3
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38293 4
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 51729