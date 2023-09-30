Шахтар може звільнити ван Леувена

Доля ван Леувена може бути вирішена сьогодні ввечері

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен опинився під загрозою відставки після поразки Шахтаря від Ворскли в 9-му турі УПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

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Остаточне рішення може бути ухвалено президентом Шахтаря Рінатом Ахметовим після консультацій з топменеджерами клубу вже сьогодні ввечері.

Нагадаємо, що "гірники" не вигравали вже у двох поспіль поєдинках чемпіонату України – нічия з Рухом та поразка від Ворскли. Шахтар програв і Порту в стартовому турі Ліги чемпіонів.