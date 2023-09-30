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Шахтар - Ворскла 1:2: огляд матчу

Огляд матчу Шахтар - Ворскла
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Шахтар - Ворскла 1:2: огляд матчу
#Шахтар, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

9 тур, 30 вересня

Шахтар - Ворскла 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Скляр, 1:1 - 57 Зубков, 1:2 - 72 Нестеренко

Попередження: Степаненко (59)

Шахтар: Різник, Степаненко (Назарина, 63), Чигринський (Ракіцький, 46), Азаров (Келсі, 82), Міроші, Бондаренко, Гочолеішвілі, Зубков, Кащук (Швед, 70), Судаков (Криськів, 63) Сікан.

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Крупський, Степанюк, Павлюк, Якубу (Черниш, 79), Нестеренко, Челядін, Кане, Хрипчук.

Раніше Верес зіграв внічию з ЛНЗ.

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