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Тен Гаг: Мені нема чого додати щодо Санчо

Ерік тен Гаг прокоментував стан справ з вінгерами Антоні та Джейдоном Санчо
Сьогодні 17:10 177 0
Тен Гаг: Мені нема чого додати щодо Санчо
#Манчестер Юнайтед, #Санчо, #Ерік тен Гаг

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не збирається повертати до складу вінгера Джейдона Санчо.

Про це розповів сам нідерландський фахівець.

"Ситуація з Джейдоном Санчо? Я вже все сказав. Мені нема чого додати.

Антоні повернеться до тренувань у суботу. Ми випустили заяву, тому я посилаюся на неї. Там все чітко було написано. Ми сконцентруємося на матчах, так само як і він", - розповів тен Гаг.

Нагадаємо, раніше Манчестер Юнайтед оголосив про повернення до складу бразильця Антоні, якого раніше відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві.

Раніше Манчестер Юнайтед підшукав заміну Санчо.

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