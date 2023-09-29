Джерело - sport.ua.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг не збирається повертати до складу вінгера Джейдона Санчо.
Про це розповів сам нідерландський фахівець.
"Ситуація з Джейдоном Санчо? Я вже все сказав. Мені нема чого додати.
Антоні повернеться до тренувань у суботу. Ми випустили заяву, тому я посилаюся на неї. Там все чітко було написано. Ми сконцентруємося на матчах, так само як і він", - розповів тен Гаг.
Нагадаємо, раніше Манчестер Юнайтед оголосив про повернення до складу бразильця Антоні, якого раніше відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві.
Раніше Манчестер Юнайтед підшукав заміну Санчо.