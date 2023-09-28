Манчестер Юнайтед підшукав заміну Санчо

Манчестер Юнайтед знайшов заміну Санчо

Вінгер Джейдон Санчо втратив місце у складі Манчестер Юнайтед після сварки з головним тренером Еріком Тен Гагом, тому "червоним дияволам" потрібен новий футболіст на фланг атаки.

Про це повідомляє видання Calciomercato.

МЮ націлився на вінгера Ювентуса Федеріко К'єзу. Контракт італійця з Ювентусом діє до літа 2025 року.

Стверджується, що туринці готові вислухати пропозиції близько 60 млн євро.

За минулий сезон К'єза відіграв 33 матчі, забивши чотири голи та віддавши шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Санчо може продовжити кар'єру в Ромі.