Нападник Манчестер Юнайтед Антоні повернувся до складу

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні, який раніше був відсторонений через звинувачення у домашньому насильстві, повернувся до складу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"З моменту появи перших звинувачень у червні Антоні співпрацював з поліцією як у Бразилії, так і у Великій Британії, і продовжує це робити. Як роботодавець Антоні, Манчестер Юнайтед вирішив, що він відновить тренування в Каррінгтоні та буде доступним для участі у матчах, доки поліція проводитиме розслідування.