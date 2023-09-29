Нападник Манчестер Юнайтед Антоні повернувся до складу

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні, який раніше був відсторонений через звинувачення у домашньому насильстві, повернувся до складу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"З моменту появи перших звинувачень у червні Антоні співпрацював з поліцією як у Бразилії, так і у Великій Британії, і продовжує це робити. Як роботодавець Антоні, Манчестер Юнайтед вирішив, що він відновить тренування в Каррінгтоні та буде доступним для участі у матчах, доки поліція проводитиме розслідування.
Це рішення може бути змінено залежно від розвитку подій. Як клуб ми засуджуємо акти насильства. Ми визнаємо важливість забезпечення безпеки всіх, хто виявився залученим до цієї ситуації, і розуміємо, який вплив ці звинувачення мають на тих, хто пережив насильство", - йдеться у заяві клубу.