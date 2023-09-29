Головне
Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту
Вчора 18:56 2116
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення
Сьогодні 14:23 202
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47!
Сьогодні 13:13 6313 1
Історія дня: як Шевченко паспорт ледь не загубив
Сьогодні 11:21 986
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу
Сьогодні 10:58 17074
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера
Сьогодні 10:53 6444
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:50 27564
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 10:47 1317
Ювентус зацікавлений у трансфері Судакова
Сьогодні 08:30 547
Дженоа Маліновського розгромила Рому: результати 6 туру Серії А
Вчора 23:42 1226
Прямі трансляції

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні повернувся до складу

Сьогодні 14:40 145 0
Нападник Манчестер Юнайтед Антоні повернувся до складу

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні, який раніше був відсторонений через звинувачення у домашньому насильстві, повернувся до складу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"З моменту появи перших звинувачень у червні Антоні співпрацював з поліцією як у Бразилії, так і у Великій Британії, і продовжує це робити. Як роботодавець Антоні, Манчестер Юнайтед вирішив, що він відновить тренування в Каррінгтоні та буде доступним для участі у матчах, доки поліція проводитиме розслідування.

Це рішення може бути змінено залежно від розвитку подій. Як клуб ми засуджуємо акти насильства. Ми визнаємо важливість забезпечення безпеки всіх, хто виявився залученим до цієї ситуації, і розуміємо, який вплив ці звинувачення мають на тих, хто пережив насильство", - йдеться у заяві клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 27564
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47! Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47! 6313 1
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера "Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера 6444
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу 17074
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15148
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 8736
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20119 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56966
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 51709
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 305852
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15571 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40708 1